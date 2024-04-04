Шесть школ Брянска отремонтируют за 500 млн рублей

За два года в Брянске шесть школ отремонтируют на 500 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал капитальный ремонт школ. Так, в план преображения вошли шесть учебных заведений. Школы №3, 13, 52 отремонтируют в этом году, а №25, 51 и 55 – в будущем.

В зданиях приведут в порядок кровли, санузлы, все кабинеты, холлы и рекреации. Также специалисты обновят водопровод, электрику, канализацию и систему отопления. На работы выделено около 500 млн рублей.