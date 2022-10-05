Школа №60 в Брянске готова на 70%

Капитальный ремонт в брянской школе №60 готов на 70%. О ходе работ рассказали в горадминистрации.
Ремонт в школе №60 Брянска подрядная организация ООО «Данила Мастер» начала 25 мая. Рабочие уже заменили все окна на пластиковые и отремонтировали крышу. Также в здании полностью меняют канализацию, электрику, системы отопления и водоснабжения.
В школе уже отремонтировали библиотека и актовый зал. На третьем этаже в коридорах выложили плитку. В кабинетах на третьем и втором этажах начинают укладку линолеума и покраску стен.
По федеральной программе в школе оборудуют два профильных класса.
«На базе кабинета физики создадут кабинет естествознания. Он будет комбинированным — для физики, химии, биологии, оснащенный интерактивной доской, необходимым оборудованием. В кабинете иностранных языков появятся наушники и микрофоны, ноутбуки», — рассказала директор школы №60 Наталья Грушенкова.
Также в школе обновят столовую и раздевалку. В спортивном зале положат современное игровое покрытие.
Всего на ремонт школы №60 выделен 101 млн рублей. Готовность объекта составляет 70%. Капремонт рассчитан до июля 2023 года, но подрядчик планирует завершить работы уже в конце зимы.
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