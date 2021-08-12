Школе Погарского района дали вторую жизнь

Благодаря деятельности прокуратуры, Горицкая школа снова будет работать.

26 мая 2021 года администрация Погарского района приняла постановление о ликвидации Горицкой школы, что является нарушением требований федерального законодательства, так как большинство жителей с этим не согласны.

Прокуратура принесла протест на указанное постановление администрации, постановление отменили.

Сейчас в образовательном учреждении ведется подготовка к новому учебному году.