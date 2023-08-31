Город32

Школьники из приграничных районов Брянщины смогут начать учебу в санаториях

2023, 31 августа 12:38 Общество
Школьники из приграничных районов Брянщины смогут начать учебу в санаториях
Источник фото

Школьники из приграничных районов Брянщины смогут начать учебный год в санаториях и оздоровительных лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

В областном Правительстве состоялось на заседание оперативного штаба обсудили организацию учебного года и торжественных линеек 1 сентября. 

Так, День знаний в Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах пройдет в штатном режиме. При этом в школах, расположенных близко к государственной границе, линейки состоятся в дистанционном режиме. Прорабатывается вопрос и дистанционного обучения. 

«Ребята из Климово и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в наших оздоровительных лагерях и санаториях, там будет организован полноценный учебный процесс. В других районах Брянской области линейки пройдут в штатном режиме», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.. 

Торжества 1 сентября в штатном режиме пройдут в школах Брянска с численностью учащихся до 500 человек.  Там где школьников больше, очно отметят только первые и  11-е классы. Также и в вузах и колледжах торжества предусмотрены только  для первокурсников.

Читайте также
Дорогу ремонтируют в Большом Полпино
31 августа 13:39
Дорогу ремонтируют в Большом Полпино
Над Брянском сбили три беспилотника после сообщения от жителей
31 августа 12:20
Над Брянском сбили три беспилотника после сообщения от жителей
Группу диверсантов задержали в Навлинском районе
31 августа 10:39
Группу диверсантов задержали в Навлинском районе
Еще два беспилотника сбили над Брянским районом
31 августа 08:40
Еще два беспилотника сбили над Брянским районом

Новости регионов

30.08.2023 13:49
Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва
Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва. Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа. Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на
30.08.2023 13:20
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память»  На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
30.08.2023 13:19
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память».  Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
30.08.2023 13:18
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее
30.08.2023 13:16
Почта в новом формате
В 2023 году в сёлах Смоленщины откроются 12 обновлённых почтовых отделений. Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи, которую провёл врио губернатора Василий Анохин с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Стороны обсудили развитие инфраструктуры Почты и дальнейшее взаимодействие. Сегодня Почта в нашем регионе активно развивается — на системной основе внедряются новые технологии
30.08.2023 13:15
«Квадраты» и километры
Каковы итоги визита в регион Марата Хуснуллина? Строительство на Смоленщине жилья, школ и инфраструктурных объектов — эти и другие темы были затронуты в ходе состоявшегося рабочего визита заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, который посетил наш регион на прошлой неделе. Подробнее о программе визита и принятых решениях врио губернатора Василий Анохин рассказал смолянам.   Программа

Актуальные темы

Происшествия
Велосипедистка погибла в аварии в Унече
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на брянской трассе
Спорт
Брянский хоккеист погиб в зоне спецоперации
Происшествия
Юный байкер сломал ногу в Жуковке
Лента новостей
Беспилотник упал в брянском поле

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Слезы, прочь: цифровая премьера сериала «Плакса» состоится 28 сентября в Wink
Слезы, прочь: цифровая премьера сериала «Плакса» состоится 28 сентября в Wink

Премьера 8-серийной музыкальной драмы «Плакса» от Сергея Жукова состоится 28 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Это совместный проект компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink и телеканала СТС. Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телепремьеру покажет в новом сезоне канал СТС.

Железнодорожники фиксируют рост несчастных случаев в Брянской области
Железнодорожники фиксируют рост несчастных случаев в Брянской области

В январе – июле 2023 года в Брянской области в границах Московской железной дороги количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры увеличилось до 7, за тот же период 2022 года было зафиксировано 5 случаев. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано (в 2022 году – 2).

Брянскэнерго за 8 месяцев своими силами отремонтировало более 40 силовых трансформаторов
Брянскэнерго за 8 месяцев своими силами отремонтировало более 40 силовых трансформаторов

В филиале «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы цеха по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ за 8 месяцев 2023 года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу
На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу

В преддверии нового учебного года Россельхозбанк запускает специальные предложения, которые помогут родителям максимально подготовить детей к 1 сентября и приобрести все самое необходимое к школе.