Школьники из приграничных районов Брянщины смогут начать учебу в санаториях

Школьники из приграничных районов Брянщины смогут начать учебный год в санаториях и оздоровительных лагерях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В областном Правительстве состоялось на заседание оперативного штаба обсудили организацию учебного года и торжественных линеек 1 сентября.
Так, День знаний в Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах пройдет в штатном режиме. При этом в школах, расположенных близко к государственной границе, линейки состоятся в дистанционном режиме. Прорабатывается вопрос и дистанционного обучения.
«Ребята из Климово и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в наших оздоровительных лагерях и санаториях, там будет организован полноценный учебный процесс. В других районах Брянской области линейки пройдут в штатном режиме», – отметил губернатор региона Александр Богомаз..
Торжества 1 сентября в штатном режиме пройдут в школах Брянска с численностью учащихся до 500 человек. Там где школьников больше, очно отметят только первые и 11-е классы. Также и в вузах и колледжах торжества предусмотрены только для первокурсников.
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