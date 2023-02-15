Школьный бум прогнозируют в администрации Брянска

В Брянской городской администрации спрогнозировали школьный бум в ближайшие три года.

Еще четыре школы могут появиться в областном центре в ближайшие несколько лет. Одно учебное заведение на 1225 мест уже строят в микрорайоне на Флотской. Открытие запланировано на будущий год. Такую же школу планируют построить на территории старого аэропорта. Проект уже прошёл экспертизу. А в 2024-2025 годах в том же микрорайоне планируют возвести ещё одно учебное заведение на 1650 мест.

Также в планах – пристройка к средней школе №13 в Бежицком районе. Деньги на проект заложены в трёхлетнем бюджете Брянска. Стройку даже могут начать в этом году.

В горадминистрации назвали этот период в развитии областного центра школьным бумом. Благодаря ему за три года более 4000 детей будут учиться в современных образовательных заведениях.