Школу в Трубчевске отремонтируют за 120 млн рублей
Школу №1 в Трубчевске отремонтируют за 120 млн рублей в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На 2024 и 2025 годы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование» запланировал ремонт школы №1 в Трубчевске. Это одна из крупнейших школ района.
Капитальный ремонт здания включает обновления полов, потолков, лестниц, санузлов, систем коммуникаций и освещения. На работы выделили 120 млн рублей.
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