Школу в Трубчевске отремонтируют за 120 млн рублей

Школу №1 в Трубчевске отремонтируют за 120 млн рублей в ближайшие два года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На 2024 и 2025 годы по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Образование» запланировал ремонт школы №1 в Трубчевске. Это одна из крупнейших школ района.

Капитальный ремонт здания включает обновления полов, потолков, лестниц, санузлов, систем коммуникаций и освещения. На работы выделили 120 млн рублей.