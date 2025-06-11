Штат водителей в троллейбусном управлении Брянске укомплектован. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на 10 троллейбусных маршрутах работают более ста новых машин моделей «Авангард» и «Адмирал». Их закупили в прошлом году. А в этом управлению удалось решить кадровый вопрос.

«Широко провели рекламную кампанию: новые машины, средняя зарплата — около 80 тысяч рублей, соцпакет. Но главное — управление получило лицензию на право самостоятельно обучать водителей электрического транспорта. Мы выпустили несколько групп. На сегодня штат водителей укомплектован», – рассказала директор троллейбусного управления Наталья Назарова.

В управлении продолжают проводить обучение водителей и в настоящее время. Тренировки проводят водители-педагоги на специально выделенных троллейбусах. Обучение длится полгода. Всё это время выплачивается стипендия — 25 тысяч рублей.

Руководитель троллейбусного управления отметила, что на предприятие требуются слесари, сварщики, электромонтёры и другие специалисты по обслуживанию машин.