Штучная работа: в Брянске прошла ярмарка, где каждый экспонат — единственный

2026, 05 июня 12:10

Партия «Новые люди» провела в Брянске «Серебряный маркет» в рамках проекта «Жить по-новому». Площадкой стала резиденция Соловья Разбойника — место с характером, под стать событию.

Главные герои дня — мастера серебряного возраста с изделиями собственного производства: от вышивки до плетёных корзин. Вещи уходили быстро: каждая — штучная работа, которую не повторить.

Программа не ограничивалась торговлей. Стрельба из лука, гигантская Дженга, занятие йогой и мастер-класс по живописи держали гостей в тонусе все три часа. Народу было много — пришли с детьми и друзьями.

Организаторы позаботились о комфорте мастеров: готовые рабочие места, скатерти, стулья. Участницы признавались, что такое внимание стало приятной неожиданностью.

Источник – сайт МК в Брянске.

фото: пресс-служба партии «Новые люди»