Партия «Новые люди» провела в Брянске «Серебряный маркет» в рамках проекта «Жить по-новому». Площадкой стала резиденция Соловья Разбойника — место с характером, под стать событию.
Главные герои дня — мастера серебряного возраста с изделиями собственного производства: от вышивки до плетёных корзин. Вещи уходили быстро: каждая — штучная работа, которую не повторить.
Программа не ограничивалась торговлей. Стрельба из лука, гигантская Дженга, занятие йогой и мастер-класс по живописи держали гостей в тонусе все три часа. Народу было много — пришли с детьми и друзьями.
Организаторы позаботились о комфорте мастеров: готовые рабочие места, скатерти, стулья. Участницы признавались, что такое внимание стало приятной неожиданностью.
Источник – сайт МК в Брянске.
фото: пресс-служба партии «Новые люди»