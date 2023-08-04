«Швейбат32» из Брянска приглашает в свои ряды волонтеров

Волонтерская организация «Швейбат32» из Брянска приглашает в свои ряды добровольцев для помощи участникам спецоперации. Об этом рассказали в городской администрации.

В октябре 2022 года неравнодушные жители Брянска объединились в организацию «Швейбат32». Волонтеры арендовали офис, где шьют подсумки для автоматов, носилки, ватно-марлевые повязки, подушки и одеяла для раненых, а также плетут маскировочные сети и делают блиндажные свечи. Добровольцы также сушат овощи, ягоды и фрукты, собирают аптечки. Все это они сами отвозят защитникам Родины.

Количество обращений от военных к активистам «Швейбат32» растет. Волонтеры зовут на помощь неравнодушных жителей Брянска.

«Нам всегда в первую очередь требуется помощь руками. «Швейбату32» нужны люди желающие шить и вязать. Опыт в этом деле не требуется, мы всему научим. А вот наличие своей бытовой швейной машинки, приветствуется. Но даже, если нет своего оборудования, вы можете прийти к нам по адресу: г. Брянск пр. Станке Димитрова, дом 54 «А», 3-й этаж, офис №11», — рассказала руководитель волонтерской организации «Швейбат32» Юлия Подковко.