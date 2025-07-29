Система против семьи? Как 9-летний сирота оказался в детдоме вопреки воле родственников

Тревожная история разворачивается прямо сейчас в Новозыбкове. Коллеги с сайта «Новости Брянска» забили тревогу по поводу ситуации с 9-летним мальчиком, оставшимся без родителей, которого, по их информации, органы опеки в срочном порядке определили в детский дом соседней Калужской области.

Как сообщает издание, события развивались стремительно, словно по сценарию бюрократического триллера. После смерти отца ребенок остался сиротой — бабушек и дедушек, способных взять опеку, у мальчика нет. Однако родственники, не желая отдавать ребенка в систему госучреждений, нашли среди близких подходящего кандидата в опекуны и начали оформлять необходимые документы, как предписывает закон.

Но чиновничьи жернова, похоже, перемололи семейные планы. По информации «Новостей Брянска», сотрудники опеки, не дождавшись истечения 30-дневного срока, установленного Семейным кодексом, якобы ввели в заблуждение родственницу мальчика. Под предлогом «прохождения медкомиссии» ребенка забрали в спешке, даже не дав собрать необходимые вещи, и отправили сначала в приют, а затем решили перевести в детский дом в Калуге.

Особенно настораживает, что, согласно публикации, никто из близких не получил официального уведомления об отказе кандидату в опекуны, а предложение другой кандидатуры было просто проигнорировано органами опеки. После консультации с юристом семья с удивлением узнала, что подобные «экспресс-отправки» детей в калужские учреждения — явление, увы, не единичное.

В редакции «Новостей Брянска» утверждают, что располагают документами по этому делу, а родственники мальчика уже направили жалобы в соответствующие инстанции и ожидают реакции.

Ситуация поднимает серьезные вопросы: насколько прозрачна работа органов опеки? Почему не соблюдаются установленные законом сроки? И самое главное — учитываются ли интересы ребенка, когда его вырывают из привычной среды и отправляют в учреждение другого региона?

Посмотрим, как будет развиваться эта история дальше. Хочется верить, что система защиты детей не превратится в механизм разрушения семейных связей, а голос родственников, искренне заботящихся о судьбе мальчика, будет услышан.