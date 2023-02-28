Систему оповещения без включения сирен проверят на Брянщине

В среду в Брянской области проверят систему оповещения без включения сирен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В среду, 1 марта, с 10:35 до 10:53 пройдёт комплексная техническая проверка готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения Брянской области. Также проверят системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Электросирены при этом включать не будут. Сообщения оперативного дежурного будут транслировать по телевизору на каналах «Первый», «РОССИЯ-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия культура», «Матч ТВ», «Карусель», «5 канал», «ОТР», «Россия 24», а также на волнах «Радио России» и радио «Маяк».