Ситуация с COVID-19 в Брянской области продолжает ухудшаться

Об этом сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

Темпы распространения COVID-19 в области растут. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова.

По ее словам, особо напряженная ситуация наблюдается в Фокино и Злынковском районах – количество заболевших там в разы превышает средние по области значения.

По предложению Трапезниковой в регионе ввели новые ограничительные меры. В их числе – введение системы QR-кодов с 15 ноября.