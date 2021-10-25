Ситуация с COVID-19 в Брянской области продолжает ухудшаться
Об этом сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.
Темпы распространения COVID-19 в области растут. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области Людмила Трапезникова.
По ее словам, особо напряженная ситуация наблюдается в Фокино и Злынковском районах – количество заболевших там в разы превышает средние по области значения.
По предложению Трапезниковой в регионе ввели новые ограничительные меры. В их числе – введение системы QR-кодов с 15 ноября.
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