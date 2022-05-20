Скамейки в цветах украинского флага сфотографировали в Брянске

Лавочки «неполиткорректного» окраса заметили на улице Романа Брянского.

В Брянске заметили скамейки, свежевыкрашенные в цвета украинского флага.

«На Романа Брянского, 8! Что это за ерунда! Пожалуйста, достучитесь до руководства!» – возмутился в соцсетях автор фото.

В комментариях горожане предполагают, что «какую закупили краску, такой и покрасили», и призывают не уподобляться отдельным представителям соседнего государства и не устраивать акты вандализма.

«Флаг этой расцветки, как и жители, живущие под этой гаммой красок, не виноваты, что их правительство неадекватно отнеслась к истории и политическому укладу данного государства», – пишут они.