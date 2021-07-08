Скончалась радиотерапевт Брянского онкодиспансера Елена Завьялова

Она ушла из жизни после тяжелой болезни.

На 63-м году после тяжелой болезни ушла из жизни врач-радиотерапевт радиотерапевтического отделения Брянского областного онкологического диспансера Елена Завьялова.

Елена Петровна родилась в Брянске. Окончила Кишиневский государственный медицинский институт. Работала врачом-интерном по специальности «педиатрия» в Детской республиканской клинической больнице Кишинева, врачом-педиатром в войсковых частях, врачом-рентгенологом рентгенологического отделения Брянского областного онкологического диспансера. В 2002 году переведена на должность врача-радиолога радиотерапевтического отделения.

В 2017 году Елене Завьяловой присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «радиология».

В Брянском онкодиспансере и региональном департаменте здравоохранения выразили соболезнования родным и близким Елены Завьяловой.