Город32

Скончался гендиректор группы компаний «Веломоторс» Александр Начевкин

2021, 05 января 14:00 Общество
Скончался гендиректор группы компаний «Веломоторс» Александр Начевкин
Источник фото

Скончался генеральный директор группы компаний «Веломоторс» Александр Юрьевич Начевкин, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области.

Более десяти лет назад по его инициативе был приобретен «Жуковский веломотозавод» — одно из ведущих промышленных предприятий Брянской области. За это время было обновлено и заново отстроено более 100 тысяч квадратных метров производственных площадей, реконструированы системы электро-, газо-, водоснабжения, расширен выпуск мототехники за счет освоения новых моделей снегоходов, снегоболотоходов и квадрициклов. Все перечисленные модели являются собственной разработкой ООО «ЖВМЗ».

Завод был признан крупнейшим производителем мототехники в России. В этом огромная заслуга Александра Юрьевича, который сумел вывести предприятие на всероссийский и мировой рынки.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Юрьевича Начевкина.

Читайте также
В Брянске устанавливают личность трупа женщины, которую нашли на помойке
21 декабря 11:06
В Брянске устанавливают личность трупа женщины, которую нашли на помойке
В Брянске взорвали две башни на заводе «Литий»
10 декабря 11:54
В Брянске взорвали две башни на заводе «Литий»
Наместник Брянского Свенского монастыря умер от коронавируса
10 декабря 09:49
Наместник Брянского Свенского монастыря умер от коронавируса
На Брянщине построят картонный завод
02 декабря 14:46
На Брянщине построят картонный завод

Новости регионов

05.01.2021 09:14
За один день смоляне устроили два пожара
Два пожара произошли по вине устроили смоляне к шести часам утра 5 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За минувшие сутки не произошло никаких ЧС и никаких природных пожаров. Также спасателям не пришлось выезжать на ликвидацию последствий ДТП. Так, один из пожаров произошел в Смоленском районе. Огонь охватил дачу в
05.01.2021 07:06
Туман и гололед ожидают смолян во вторник
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян во вторник, 5 января. Во вторник, 5 января, в Смоленске и области будет облачно. Днем местами, ночью на большей части территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха
04.01.2021 10:11
Мошенник-арендатор обманул смолянина на почти 40 тысяч
Интернет-мошенник обманул смолянина 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Мужчина пояснил полицейским, что обратил внимание на информацию о сдаче квартиры в аренду на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Смолянин позвонил по указанному номеру для уточнения деталей. Мошенник обманул смолянина, и он самостоятельно перевел 37 тысяч рублей на указанный расчетный счет.
04.01.2021 07:26
Туман и гололед ожидают смолян в понедельник
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в понедельник, 4 января. Будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси. Ночью и в первой половине дня местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем -3°C…+2°C.
03.01.2021 11:08
В Смоленской области за сутки умер еще один человек с коронавирусом
По данным на 3 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 158 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждены 17534 случая заболевания у жителей Брянской области. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 15 человека. Скончались
03.01.2021 08:09
Мужчина умер в результате пожара в Дорогобужском районе
1 января в 13:38 в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В деревне Мясники полыхал двухквартирный жилой дом. В одной из которых пожарными был обнаружен погибший мужчина 1967 года рождения. Пламя было ликвидировано. Одна из квартир сгорела полностью, у второй огонь уничтожил кролю. Напомним, огонь

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы
Общество
Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе
Политика
Александр Богомаз не исключает, что должность вице-губернатора Брянщины будет сокращена
Общество
На брянском мусоросортировочном комплексе нашли паспорт смолянки
Экономика
Брянские таможенники уничтожили более 3700 банок контрафактной красной икры

Новости партнёров

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна  даст разъяснения об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  о защите детей в рекламе.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины
В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины

С начала 2020 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств в частном секторе Брянской области.

ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго
Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.