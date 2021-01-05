Скончался гендиректор группы компаний «Веломоторс» Александр Начевкин

Скончался генеральный директор группы компаний «Веломоторс» Александр Юрьевич Начевкин, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области.
Более десяти лет назад по его инициативе был приобретен «Жуковский веломотозавод» — одно из ведущих промышленных предприятий Брянской области. За это время было обновлено и заново отстроено более 100 тысяч квадратных метров производственных площадей, реконструированы системы электро-, газо-, водоснабжения, расширен выпуск мототехники за счет освоения новых моделей снегоходов, снегоболотоходов и квадрициклов. Все перечисленные модели являются собственной разработкой ООО «ЖВМЗ».
Завод был признан крупнейшим производителем мототехники в России. В этом огромная заслуга Александра Юрьевича, который сумел вывести предприятие на всероссийский и мировой рынки.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Юрьевича Начевкина.
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