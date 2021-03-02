Скоропостижно скончался доцент БГТУ Александр Воронов.

Прощание с ним пройдет 3 марта.

В Брянске на 67-м году скоропостижно ушел из жизни преподаватель кафедры «Механика и ДПМ», кандидат технических наук, доцент БГТУ Александр Воронов. Об этом сообщили в университете.

Александр Воронов – выпускник БИТМа и аспирантуры ЦНИИСК имени Кучеренко. С 1985 года работал преподавателем на кафедре «Механика» БГИТУ, был заведующим отделом аспирантуры и докторантуры академии, с 2018 года трудился на кафедре «Механика и ДПМ» БГТУ.

В университете выразили искреннее соболезнование родным и близким Александра Воронова. С ним простятся 3 марта.