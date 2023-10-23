Славянский мост соединил два берега Брянска на Десной

Строители соединили балками две части Славянского мост в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

За выходные строители уложили 18 балок над руслом Десны на Славянском мосте. В понедельник первые балки рабочие уложили между пятой и шестой опорой, соединив конструкцию над Десной. Теперь можно перейти по мосту с одного берега реки на другой.

«Работы на мосту идут с утра до вечера и при свете прожекторов. Как только все балки будут уложены, начнётся бетонирование пролётных и межбалочных швов», — отметил заместитель главы администрации Брянска Станислав Кошарный.

А в русле реки экскаватор расчищает дно от строительного мусора.