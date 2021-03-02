Следить за половодьем на Брянщине будут из космоса и с дронов

Ожидается выход воды на пойму минимум четырех рек.

Власти Брянской области начали подготовку к весеннему половодью. По прогнозам, вода в реках региона поднимется не ниже уровня 2018 года, Выход воды на пойму ожидается минимум на четырех паводкоопасных реках Брянщины. Это Десна, Болва, Ипуть и Судость.

Специалисты уже приступили к мониторингу гидрологической обстановки на реках Брянщины. Он ведется круглосуточно на 13 гидропостах, задействованны также данные, получаемые со спутников Роскосмоса. При выходе рек на пойму планируется также задействовать беспилотную авиацию и вести с ее помощью цифровую видеосъемку, а на основе полученных данных моделировать развитие ситуации.

А завтра в регионе пройдет комплексная проверка систем оповещения о ЧС.