Снег с территории школы №34 в Брянска убрали за час

2026, 15 января 14:31

Снег с территории школы №34 в Брянска убрали за час родители, ученики, выпускники и педагоги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Территория школы №34 окружает сразу два здания. С последствиями трёхдневного снегопада дворнику учебного заведения одному справится не удалось. Руководство школы попросили о помощи родителей. На призыв откликнулись почти сто человек: учителя, родители, школьники и выпускники.

«Пришли с лопатами – благо, большинство живут в частном секторе. Убрали территорию, подъезды к школе и парковку за час! Закончился субботник дружеским чаепитием. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на наш призыв», — сказала директор школы №34 Олеся Барыкина.

А один из родителей ученика подарил школе механический снегоуборщик.