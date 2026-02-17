Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Два «золота» завоевали брянские легкоатлеты на первенстве России

2026, 17 февраля 18:33
Два «золота» завоевали брянские легкоатлеты на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В Волгограде прошло первенство России и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике. Участие в состязаниях приняли более 500 спортсменов из 58 субъектов.

В толкании ядра выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва  имени Самотесова Александр Бабенко. Он показал результат в 18 метра 84 сантиметра. Брянец завоевал золотую медаль.

Также победу на первенстве одержал Степан Веткин. Он прыгнул в высоту на 2 метра 26 сантиметров. 

