2026, 17 февраля 18:33

Два «золота» завоевали брянские легкоатлеты на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде прошло первенство России и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике. Участие в состязаниях приняли более 500 спортсменов из 58 субъектов.

В толкании ядра выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва имени Самотесова Александр Бабенко. Он показал результат в 18 метра 84 сантиметра. Брянец завоевал золотую медаль.

Также победу на первенстве одержал Степан Веткин. Он прыгнул в высоту на 2 метра 26 сантиметров.