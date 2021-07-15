Снявшаяся в «Дылдах» брянская актриса участвует в шоу «Форд Боярд»

Съемки начались 14 июля во Франции.

24-летняя брянская актриса Ангелина Поплавская участвует в съемках шоу «Форт Боярд». Съемки начались 14 июля, в День взятия Бастилии, во Франции.

На этот раз за сокровища крепости поборются актеры, ведущие, музыканты и популярные блогеры. Перед съемками участники и съемочная группа шоу прошли карантин.

На этот раз ведущим стал актер и пародист Сергей Бурунов – в проекте он сменил Сергея Шнурова. В эфир на канале «СТС» новый сезон шоу «Форт Боярд» выйдет осенью.

В творческой копилке Ангелины Поплавской более десятка ролей, в том числе в сериалах «Дылды» и «Лед-2».