События

Дети-сироты в Стародубе получили квартиры

2025, 19 декабря 10:31
Источник фото

Дети-сироты в Стародубе получили квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Накануне в Стародубе прошла церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам. В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Богомаз. 

«Этот праздник стал возможным благодаря выполнению задач, которые ставит перед нами наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин по обеспечению детей-сирот жильем. В Брянской области мы эту программу успешно выполняем. В этом году почти 500 детей-сирот станут новоселами», – подчеркнул Александр Богомаз.

Для детей-сирот в Стародубе построили пять домов. Три из них уже сдали. Ключи от 27 квартир глава региона передал новосёлам.  

