Житель Ставропольского края получил условное наказание за нападение на полицейского в Погаре

2025, 19 декабря 12:23

Житель Ставропольского края получил условное наказание за нападение на полицейского в Погаре. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался житель Ставропольского края.

Ночью 20 сентября пьяного фигуранта сотрудники Росгардии доставили к отделу полиции в городе Погаре для составления материалов об административном правонарушении. Выходя из служебного автомобиля мужчина попытался скрыться. Нарушитель оказал сотрудникам правопорядка сопротивление. Он причинил травмы одному из полицейских. Суд назначил виновному условное лишение свободы.