Улицу Менжинского в Брянске обновили по нацпроекту в минувшем году

2026, 06 января 17:19
Источник фото

Улицу Менжинского в Брянске отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В прошлом году в план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла улица Менжинского в

Фокинском районе Брянска. На ней расположен стадион «Спартак» и одноименная спортивная школа. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 2,3 километра дороги. Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Для безопасности пешеходов установили ограждение.

Метки: ,

