Ледяной капкан в Брянске: ГИБДД требует срочно «переобуваться»

Первый гололед в Брянской области уже успел наделать бед местным водителям. На днях мужчина средних лет улетел в кювет на скользкой дороге — не рассчитал скорость и не справился с управлением. Инцидент стал сигналом для дорожной полиции.

Инспекторы ДПС экстренно обратились к автомобилистам: пора забыть про осенний стиль езды и перейти на зимний режим. Главное требование — немедленная смена резины. По словам представителя Госавтоинспекции Дмитрия Доманова, на дорогах региона уже наблюдается плохое сцепление, а утром и вечером образуется наледь.

Специалисты объясняют: летние шины теряют эластичность уже при температуре +5-7 градусов и превращаются в «деревянные». Зимняя резина должна иметь протектор глубиной минимум 4 миллиметра.

После субботнего снегопада областные дорожники развернули полномасштабную борьбу с гололедом. На 1500 километров трасс высыпали полторы тысячи тонн песко-соляной смеси — работали по старинке, но эффективно.

Качество самих дорог остается болезненной темой. Прокуратура продолжает штрафовать коммунальщиков — недавно мэрия Брянска получила 100-тысячный штраф за разбитую дорогу на улице 9 Января. С начала года по требованию надзорного ведомства отремонтировано 500 километров покрытия.

Зимой водителей подстерегают и неожиданные встречи с дикими животными. Лоси, кабаны и лисы активно выбегают на трассы, особенно в сумерках. За сбитого сохатого грозит штраф 80 тысяч рублей, но главная опасность — для жизни людей.

Контролировать порядок на дорогах помогают новые «кибер-шерифы» — мобильные камеры с искусственным интеллектом, которые не только фиксируют нарушения, но и распознают разыскиваемых лиц.

