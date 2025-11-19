Международная научно-практическая конференция стартовала в Брянске

Международная научно-практическая конференция «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории» стартовала в Брянске.

В Брянске стартовала II Международная научно-практическая конференция «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории». Она проходит в рамках мероприятий года защитника Отечества и в год 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В открытии конференции приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук, Герой России, председатель комитета областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко, руководители органов исполнительной власт, силовых структур, представители Брянской епархии.

В рамках конференции прошла презентация выставки «Правосудие во имя жизни». А в Брянской областной библиотеке имени Тютчева работает секция «Сохранение и увековечение памяти жертв нацизма на современном этапе. Роль и место музеев в сохранении исторической памяти жертв нацизма». Участники выступают с докладами по вопросам сохранения исторической памяти о жертвах фашистов.

Конференция «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории» проходит в рамках федерального проекта «Без срока давности».