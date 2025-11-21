«Все получили или квартиры, или возмещение»: брянский губернатор прокомментировал ситуацию с дольщиками

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию с долевым строительством. Вопросы поступили на прямую линию. В частности, речь шла о компании «Домострой». Она ещё не признана банкротом.

«Для того, чтобы нам дальше вкладывать деньги из областного бюджета, нужно чтобы конкурсный управляющий проделал всю необходимую работу. Вопрос находится на контроле. Важно понимать, что мы не можем пропустить ряд процедур. Как только они будут решены – мы выплатим людям компенсацию как обманутым дольщикам или же будем достраивать дом», — уточнил Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что ситуация с обманутыми дольщиками в области остаётся сложной.

«Ни один на сегодня человек, который был обманут дольщиками, не остался без внимания. Все получили или квартиры, или возмещение», — заключил глава региона.