Соцконтракт заключили более тысячи брянцев

Социальным контрактом на открытие дела и трудоустройство воспользовались более тысячи жителей региона. Об этом рассказали в правительстве Брянской области.

Государственной помощью на основании социального контракта воспользовались 1 205 брянцев. Они получили 210,6 млн рублей.

На время поиска работы деньги получили 312 граждан в трудной ситуации. Ещё 673 человека направили помощь от государства на открытие собственного дела. А 220 человек стали фермерами. Деньги они потратили на ведение личного подсобного хозяйства.