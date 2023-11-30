Сотрудники Брянского водоканала помогают убирать снег

Сотрудники Брянского водоканала помогают дорожным службам убирать снег с улиц и тротуаров. Об этом сообщили в городской администрации

На помощь дорожному управление областного центра в уборке улиц в период снегопада пришли сотрудники и техника Брянского городского водоканала. Они помогают убирать снежные завалы на остановках и тротуарах.

Там работники горводоканала расчистили заездные карманы и тротуары от Крахмалёва до Костычева, 22 остановки и шесть пешеходных переходов. А в посёлке Бордовичи специалисты убирали на улицах Каховская, Рябиновая, Корчагина и Островского.