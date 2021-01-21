Сотрудники «Пятерочек» помогли вернуться домой шести заблудившимся брянцам

Этому способствовал совместный проект ритейлеров и волонтерского отряда «Лиза Алерт».

Сотрудники сети магазинов «Пятерочка» в Брянске помогли вернуться домой шести дезориентированным жителям региона.

Как сообщает региональный поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт», этому способствововал совсеместный проект отряда и ритейлера X5 Retail Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка» и «Перекресток», по обустройству в принадлежащих ритейлеру и представленных в регионе сетях «островков безопасности».

Так называется специальный знак, размещенный в магазинах, который служит ориентиром потерявшимся людям.