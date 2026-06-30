Брянская область получит почти 130 млн рублей на молодёжный центр и инфраструктуру для волонтёров

2026, 30 июня 12:49

Брянская область получит почти 130 млн рублей на молодёжный центр и инфраструктуру для волонтёров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянская область успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодёжи. Конкурсы прошли по национальному проекту «Молодёжь и дети».

По Президентской программе «Регион для молодых» регион получит 119,2 млн рублей. На эти деньги создадут современный многофункциональный молодёжный центр в Брянске.

Также регион победил во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Субсидия в 8,88 млн рублей выделена на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность.