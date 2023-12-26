Спасатели и власти готовятся к половодью и паводку в Брянске

Спасатели и власти готовятся к сезонным половодью и паводку в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянска прошла в городской администрации. Там обсудили подготовку к сезонному половодью и паводку.
«Сейчас река Десна поднялась на 50 сантиметров. Это связано с оттепелью. Но пик декабрьского подъёма уже пройден и на Десне, и Болве, вода спадает. Однако нужно активно расчищать линевые канализации, особенно в частном секторе. Где зачастую сами хозяева соседних домов нарушают работу водоотводных канав. Городская власть также готова помочь людям, в том числе и откачивать воду с подвалов», — подчеркнул заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Брянска Андрей Скляр.
Рекордный подъём воды на водоёмах областного центра был в начале 2023 года. В настоящее время спасатели отслеживают уровень талых вод на проспекте Московском, на улицах Тургенева, Черниговской, Ново-Советской.
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