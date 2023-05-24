Спикер брянской думы поздравил выпускников Меленской школы

Спикер Брянской областной думы поздравил выпускников Меленской школы с последним звонком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил праздник «Последний звонок» в Меленской школе Стародубского муниципального округа. Он и его дети заканчивали это учебное заведение.

«Дорогие ребята! Заканчивается школьная пора, а ведь вы как будто недавно перешли порог этой школы маленькими мальчиками и девочками. Кто-то не умел читать и писать. Пришли за руку со своими родителями, старшими братьями и сестрами. И теперь все это позади. Впереди – госэкзамены и дальнейший самостоятельный путь. Дорогие ребята, выбирайте свою дорогу, идите по ней уверено и честно. Какой она будет, зависит от вас, от вашего умения, старания и терпения. Я хочу, чтобы стали достойными гражданами нашего общества. Ведь у нас Великая страна и Великий народ!» — сказал Валентин Суббот.

На торжественной линейке выпускников поздравили первоклассники. Они выступили с творческими номерами. В завершение праздника прозвучал последний звонок.