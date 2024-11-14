Спорткомплекс с бассейном построят в Севске в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Севске продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Подрядчик уже сделал фундамент, завершил армирование стен подвала и колонн под несущие конструкции. В настоящее время рабочие монтируют металлоконструкции. Их сделали на Почепском заводе. Доделать спорткомплекс планируют в будущем году.

«Здесь будет спортивный зал для занятий мини-футболом, площадки для баскетбола и волейбола, бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.