Спорткомплекс с бассейном построят в Севске в будущем году
Спорткомплекс с бассейном построят в Севске в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Севске продолжается строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Подрядчик уже сделал фундамент, завершил армирование стен подвала и колонн под несущие конструкции. В настоящее время рабочие монтируют металлоконструкции. Их сделали на Почепском заводе. Доделать спорткомплекс планируют в будущем году.
«Здесь будет спортивный зал для занятий мини-футболом, площадки для баскетбола и волейбола, бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.
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