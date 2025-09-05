Спорткомплекс с бассейном в Унече готов на 75%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Унече продолжается строительствоа нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Здание уже полностью готово. Подрядчик сделал кровлю, установил окна и двери, смонтировал системы отопления и электроснабжения. Также готовы все наружные сети. До конца сентября должна прийти блочно-модульная котельная. Чаша бассейна уже готова и проходит испытания на герметичность. Техническая готовность спорткомплекса составляет около 75%. Сдать его должны до конца года.