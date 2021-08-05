Среди брянцев не выявили осложнений после вакцинации

Летальных случаев также не зарегистрировано.

Ни у одного жителя Брянской области не выявили каких-либо осложнений после вакцинации. Об этом по результатам наблюдений за вакцинированными заявили в региональном департаменте здравоохранения.

В департаменте также напомнили: прививка не защищает от коронавирусной инфекции, но при этом помогает справиться с ее последствиями и снизить тяжесть протекания заболевания.