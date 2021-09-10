Старейший житель Советского района Брянска отметил 100-летний юбилей

Георгия Мосина поздравил глава Советского района Алексей Колесников.

9 сентября 100-летний юбилей отметил старейший житель Советского района Брянска Георгий Мосин.

Георгий Мосин участвовал в Великой Отечественной войне: был миномётчиком и командовал ротой, воевал в Сталинграде. После тяжелого ранения офицера комиссовали и эвакуировали в Кемеровскую область, где он работал в цехе по изготовлению мин.

После освобождения Брянщины вернулся домой. Затем была учеба в Ленинградском институте железнодорожного транспорта. С дипломом инженера его взяли на работу мастером в вагонный цех БМЗ. На заводе он прошел путь до начальника отдела.

С 1953 года трудился в сельской местности: главным инженером в Жуковском МТС, старшим инженером в производственном отделе совнархоза, заместителем председателя Сельхозтехники. На заслуженный отдых ушел в 73 года.

Глава Советской районной администрации Алексей Колесников пожелал юбиляру здоровья, хорошего самочувствия и долгих лет жизни.