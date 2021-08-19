Стародубца осудили за нападение с ножом на продавца магазина

8 мая 2021 года ранее судимый 51-летний житель Стародуба украл бутылку пива из магазина, а также напал на продавца, угрожая зарезать ножом.

19 августа в Смоленске пройдут сплошные проверки на дорогах Профилактическя акция «Сплошные проверки» пройдет в Смоленске в четверг, 19 августа 2021 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Проводить мероприятие планируют на перекрестке проспект Гагарина – Досуговское шоссе с 8:00 до 10:00. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства и проверять состояние автомобилистов. Акцент обещают сделать на проверке трезвости

Это надо видеть! Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский

В безаварийном режиме На календаре – конец августа, а это значит, что не за горами осенние холода и соответственно начало отопительного сезона. Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях. По его словам, в 2021 году муниципалитетам на

Испить воды В регионе модернизируют объекты питьевого водоснабжения. Тема качества питьевой воды волнует сотни смолян, живущих в разных уголках региона. Остаётся она в числе приоритетных и для областных властей. В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого

В Гагарине поздно вечером загорелась иномарка 16 августа поздним вечером на улице Петра Алексеева в Гагарине горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы многоэтажки на Петра Алексеева увидели в окно загоревшуюся припаркованную во дворе машину. Они немедленно вызвали пожарных. По указанному адресу уже через две минуты примчалось пожарные. Разгорающийся огонь под капотом автомобиля Ford Mondeo оперативно потушили,