Стародубские хоккеисты выиграли Кубок губернатора Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В ледовом дворце Стародуба прошли заключительные матчи Кубка губернатора Брянской области по хоккею. Участвовали в турнире юноши 10-11 лет из Брянской области, Гомеля Республики Беларусь, Курска, Кирова, Смоленска и Орла.

В полуфинал вышли ХК «Брянск-1», «Сокол» из Курска, «Олимп» из Стародуба и команда из Гомеля. Третье место заняли гости из Курска, обыграв белорусских хоккеистов. Главный трофей завоевал ХК «Олимп» в финальной встрече с «Брянск-1».

Победителей и призёров наградили губернатор Брянской области Александр Богомаз, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло, народный артист РФ Михаил Кабанов, глава администрации Стародубского округа Александр Подольный, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин и президент Брянской областной федерации хоккея Дмитрий Ларин.

«Огромная благодарность тренерам, которые занимаются с детьми, нашим гостям — участникам турнира — и, конечно, родителям которые вкладывают в детей, стараются не только чтобы они хорошо учились, но и росли здоровыми, крепкими, настоящими мужчинами! Желаю дальнейших успехов и поздравляю с заслуженной победой!» – подчеркнул Александр Богомаз.