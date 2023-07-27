Стелу в память о погибших полицейских установят в Брянске

На улице Советской в Брянске установят мемориал в память о погибших полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

Глава города Брянска Марина Дбар провела 45-е заседание Брянского городского Совета народных депутатов. Народные избранники рассмотрели вопрос об установке памятного знака в преддверии 80-летия образования Управления МВД России по Брянской области.

На улице Советской между домом №43 по улице Крахмалева и административным зданием региональной полиции планируют разместить стелу «Защитникам правопорядка – сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга».