Стоянку Виноградова благоустроили в преддверии праздника

В преддверии 80-й годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков сотрудники лесничества благоустроили стоянку Виноградова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

17 сентября Брянская область отметил 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии праздника сотрудники Брянского лесничества и ООО «Лесные промыслы» занимаются благоустройством на территории мемориального комплекса стоянки партизанского отряда им. А. И. Виноградова.

Так, добровольцы отреставрировали деревянную мебель и кострище. Ранее они восстановили мост на партизанской тропе и настил к Круглому озеру.