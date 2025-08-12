Страх сцены? Не проблема! Как опыт «Архстояния» помогает брянским актёрам-любителям поверить в себя
После участия в фестивале «Архстояние» брянский режиссёр Мария Денисова поделилась с корреспондентом сайта АиФ-Брянск размышлениями о том, как искусство помогает людям побороть внутренние барьеры. Её наблюдения особенно актуальны для тех, кто мечтает попробовать себя в творчестве, но боится сделать первый шаг.
На крупнейшем арт-фестивале Европы, который проходит в Калужской области уже двадцать лет, Мария была волонтёром и вела один из самых ярких перформансов — «15 секунд славы». Участники проходили по красной дорожке под софиты и овации, их снимали настоящие фотографы. Очередь желающих растянулась на двадцать минут.
«Некоторые в последний момент хотели отказаться. Но мы поддерживали, направляли. Потом люди радовались, что не упустили свой шанс», — рассказывает режиссёр.
Этот опыт оказался бесценным для работы Марии в театре «Момент», где она обучает взрослых актёрскому мастерству. По статистике, страх публичных выступлений занимает первое место среди человеческих фобий — люди боятся сцены больше, чем смерти.
«Либо он тебя победит, либо ты его», — просто объясняет Мария принцип работы со страхами.
В её театральные группы записываются представители самых разных профессий. Обучение длится от месяца до трёх, включает упражнения, похожие на медитацию, постановку дыхания, тренировку движений. Результат — новые нейронные связи, повышение самооценки, а иногда и кардинальные жизненные перемены.
«Когда человек через творчество исследует себя и заглядывает за пределы привычного быта, он становится легче, свободнее», — объясняет Мария, вдохновлённая атмосферой «Архстояния», где каждый может стать творцом своей истории.
Фото из личного архива