Лошадь сбила ребёнка на детской площадке в Брянске

2025, 25 декабря 10:50

Лошадь сбила ребёнка на детской площадке в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В социальной сети «ВКонтакте» в местном паблике «Подслушано Брянск» сотрудники прокуратуры обнаружили видеозапись. На камеру попал момент, как лошадь сбила с ног ребёнка на детской площадке в Володарском районе областного центра.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что животное действительно задело девятилетнюю девочку. Ребёнок отделался испугом, синяками и ссадинами.

Правоохранители установили собственника лошади. Дело об административном правонарушении рассмотрит Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца лошади компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.