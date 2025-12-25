Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лошадь сбила ребёнка на детской площадке в Брянске

2025, 25 декабря 10:50
Лошадь сбила ребёнка на детской площадке в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

В социальной сети «ВКонтакте» в местном паблике «Подслушано Брянск» сотрудники прокуратуры обнаружили видеозапись. На камеру попал момент, как лошадь сбила с ног ребёнка на детской площадке в Володарском районе областного центра. 

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что животное действительно задело девятилетнюю девочку. Ребёнок отделался испугом, синяками и ссадинами. 

Правоохранители установили собственника лошади. Дело об административном правонарушении рассмотрит Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца лошади компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

