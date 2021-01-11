Строить дорогу Брянск-1 — Брянск-2 рабочие продолжали и в праздники

Активная работа идет на всем протяжении будущей магистрали.

Во время новогодних каникнул на строительстве дороги Брянск-1 — Брянск-2 продолжались работы. Как сообщает в понедельник мэрия Брянска, сейчас они идут на всем протяжении будущей дороги — защитной дамбы от Московского проспекта до вокзала «Брянск-1».

В частности, на мосту предстоит забетонировать два деформационных щва на второй и пятой опорах, которые соединят его с основным полотном дороги. Сейчас на мосту бетонируется выравнивающий слой. Для этого построили тепляки, которые служат поддержанию требуемой температуры для схватывания бетона. Мост готов на 80%.

Со стороны Володарки укладывается основание дамбы — подстилающего слоя песка, георешетки, щебеночного основания, монтируются ливнеприемные колодцы и желехобетонные трубы для пропуска воды.

Между Московским проспектом и мостом строители установали опоры для светильников и продолжают закладывать основание под тротуар.

Дорога будет шестиполосной. Так в прошлом году решил губернатор Александр Богомаз. Это обеспечит пропускную способность дороги на перспективу.

Дорога составит 5,4 км в длину.

При ее пересечении с Московским проспектом строят кольцевую развязку. Еще одно кольцо со съездом на Набережную запланировано за мостом через Снежеть.