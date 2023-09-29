Строители красят Славянский мост в Брянске

Строители начали красить опоры и балки Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Строители Славянского моста в областном центре приступили к покраске конструкций. Специальным составом с едким запахом рабочие в защитных костюмах обрабатывают колонны и уложенные балки. Это защитит сооружение от осадков и воздействия воды. Обработка продлится весь период хорошей погоды.

Кроме того, рабочие продолжают строить шестую опору. Шесть колонн и половина ригеля уже забетонированы. Для второй половины специалисты уже смонтировали арматурный каркас и делают опалубку. Туда и будут заливать бетон. После этого подрядчик «Мостремстрой» займётся укладкой оставшихся 36 балок.