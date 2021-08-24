Строительство дороги Брянск I – Брянск II уперлось в одноколейку

Дорожники установят на железнодорожном переезде бетонно-резиновое покрытие.

Из-за строительства дороги Брянск I – Брянск II обновляют одноколейную железную дорогу, которая пересекает дамбу недалеко от разворотного кольца у железнодорожного вокзала Брянск I.

Как сообщает городская администрация, железнодорожную ветку до сих пор используют промышленные предприятия, что не предусматривает ее демонтажа. Поэтому дорожникам предстоит уложить бетонно-резиновое покрытие, для того чтобы переезд был максимально комфортным для автомобилистов.

На днях сюда по железной дороге доставили несколько новых шпальных решеток – конструкций из уже собранных вместе рельсов и шпал. Их уложат взамен существующей магистрали. В общей сложности предстоит заменить 50 метров пути.

Дорога – защитная дамба Брянск I – Брянск II – крупнейшая городская стройка последних лет. Новая магистраль протяженностью 5,4 километра соединит Фокинский и Володарский районы. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведет ООО «Дорстрой 32».