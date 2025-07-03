Строительство Дворца зимних видов спорта завершается в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Строительство нового Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска близится к завершению. Этот круглогодичный спортивный комплекс станет четвёртым подобным объектом в городе. Фасад здания выполнен в красно-белых цветах спортивного клуба «Спартак».

Подрядная организация «Уровень» завершила благоустройство территории рядом с дворцом. Рабочие заасфальтировали дорогу, уложили тротуарную плитку и установили систему водоотведения. Кроме того, возведена автономная котельная, обеспечивающая сооружение теплом и горячей водой.

В настоящее время внутри дворца кипит работа различных специалистов: электриков, монтажников вентиляции, специалистов по слаботочным сетям, отделочников и маляров. Новые окна и двери уже появились в административных и бытовых зонах комплекса.

На следующей неделе стартует установка бортов ледового поля. Вскоре планируется доставить ограждение и трибуны для зрителей.

Каждый день на строительстве задействовано около 20 рабочих. Их число варьируется в зависимости от текущего фронта работ.

Строительство проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».