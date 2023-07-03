Строительство моста в Сураже контролирует губернатор

Ход строительство моста через реку Ипуть в Сураже находится на особом контроле. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Сураже строят мост через реку Ипуть. Работает на объекте подрядчик АО «Орелдорстрой». Он же делает Славянский мост в Брянске.

«Полтора месяца назад были большие вопросы к темпам работ. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, но объект на особом контроле», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Рабочие уже смонтировали балки на двух пролетах и делают временную дорогу из железобетонных плит для подвоза стройматериалов. Также специалисты бетонируют бортик карниза и делают монтаж цоколей.

«Если строители будут работать в том же графике, к концу сентября здесь уже должны укладывать асфальт», – заключил глава региона.