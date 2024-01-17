Строительство нового детсада в Брянске вышло на финишную прямую

Строительство нового детсада «Жар-птица» в Брянске вышло на финишную прямую. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Флотской в Брянске идёт строительство нового детского сада «Жар-птица». Подрядчик «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» завершил большую часть работ. Специалисты доделывают фасад и занимаются коммуникациями внутри здания. Отдельная бригада занимается сбором мебели и установкой оборудования.

А территории ещё предстоит установить малые архитектурные формы и навесы, а также уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Эти работы планируют отложить до весны, но возможная оттепель сможет ускорить процесс.

В детский сад пойдут 280 ребят.Строительство обошлось в более 311 млн рублей. Первый корпус «Жар-птицы» неподалеку открылся в 2019 году.