Строительство Славянского моста завершается в Брянске
Строительство Славянского моста выходит на завершающую стадию. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске строители Славянского моста монтируют последнюю шестую опору. Рабочие залили тампонаж, оголили оголовки свай и готовятся начать бетонирование шестого ростверка.
«Завершаются работы на этой русловой опоре. Это была сложная работа полностью выполнено свайное поле. В среду будет заливка половина ростверка. И параллельно и вторую половину ростверка мы готовим под заливку. Мост важный и нужный. Все работы, которые тут ведутся ответственно, под нашим контролем», — отметил заместитель главы администрации Брянска Станислав Кошарный.
270-и метровый четырехполосной мост строится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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